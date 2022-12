Ultime Notizie Serie A | i funerali di Miha | parla Udogie | si ferma Origi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.00 – Stop– Nuovo infortunio per l’attaccante del Milan, che siper un fastidio muscolare e dovrà essere valutato. Le condizioni 9.15 –– «Da piccolo tifavo Milan, spero nella chiamata di Mancini in Nazionale»: così il laterale dell’Udinese in un’intervista. Le dichiarazioni 8.30 – Addio– Decisi data e luogo deidel tecnico, verranno celebrati nella giornata di lunedì in piazza Esedra a Roma. La notizia L'articolo proviene da Calcio News 24.