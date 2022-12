Nuoto | Paltrinieri e staffetta 4x50 mista d' oro ai Mondiali in vasca corta - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Adnkronos

Parlando del tempo ottenuto, forse Greg si aspettava di migliorarsi e riprendersi il record europeo sulla distanza, firmato dall'irlandese Daniel Wiffen nei campionati nazionali in 7.25.96. Ma l'...Continua la pioggia di ori per la spedizione azzurra impegnata ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. La staffetta firma pure il nuovo record del ... Mondiali nuoto, Paltrinieri oro negli 800 stile. Italia record nella 4x50 mista uomini Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, ...Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Leonardo Deplano sono campioni del mondo con il record del mondo di 1'29"72. L' Italia già primatista mondiale della staffetta 4x50 mista da Kazan 202 ...