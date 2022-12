Nuoto | Matteo Rivolta vola agilmente in finale nei 100 farfalla ai Mondiali in vasca corta

Leggi su oasport

Missione compiuta pernei 100ai2022 diin. All'interno del Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, l'azzurro classe 1991 non delude le aspettative e strappa il pass per lacon il secondo tempo assoluto (49.07).parte forte nella prima semi(dalla corsia 4) e a metà gara è saldamente al secondo posto (22.81). L'italiano non molla poi nelle ultime due vasche e riesce così a mantenere senza grossi problemi la sua posizione dietro al sudafricano Chad Le Clos (48.98, primo tempo assoluto delle semifinali) fino al termine della prova.