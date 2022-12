LIVE- Napoli-Villarreal 1-1 13? Capoue | 14? Osimhen | botta e risposta immediato al Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 dicembre 2022) Terza amichevole per ilnel corso di questa pausa per il Mondiale in Qatar che ha fermato tutti i campionati. Stavolta gli azzurri tornano però a giocare nella propria casa, allo Stadio Diego Armando, per una sfida d’elite come quella contro il, semifinalista nell’ultima edizione di Champions League. Gli azzurri vogliono continuare a confermare il loro eccellente stato di forma visto nelle due gare in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace, vinte entrambe dai ragazzi di Spalletti. Spalletti(Getty Images), le formazioni ufficiali Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match da parte delle due società. L’allenatore azzurro Spalletti conferma quello che è stato l’esperimento tentato durante questa sosta per ...