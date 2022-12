Corriere dello Sport

Dopo aver chiuso per qualche giorno il suo account Instagram Mauroè tornato attivo sui social network. L'attaccante del Galatasaray è single: il matrimonio con Wanda Nara è definitivamente finito. Tra le storie il giocatore ha condiviso uno scatto in cui ...In Argentina senza Mauro- Wanda Nara è in Argentina con i figli Benedicto, Valentino, Constantino, Francesca e Isabella ma senza Mauro. Ha festeggiato il 36esimo compleanno con un ... Icardi dimentica Wanda Nara con una notte di follie: ecco cos'è successo Il calciatore sta cercando di superare la dolorosa rottura dalla sua agente: il viaggio alle Maldive non ha portato ad alcuna riconciliazione ...Il gossip porta dietro di sé una figura come Wanda Nara: l'ultimo gesto dell'ex compagna di Mauro Icardi scalda gli animi.