Luce

"INella grande maggioranza dei casi le vittime sono donne". A sostenerlo non sono investigatori, poliziotti o altri ...e misteri non mancano poi nel volume sfornato da 'casa' Sellerio ' Regalo di Natale ', una ... Francesco Recami, Antonio Manzini e Maurizio de Giovanni - si devono misurare con casie ... I delitti irrisolti Molto spesso le vittime sono donne. Ecco le storie di “Bouquet of Madness” - Luce Chi uccise nel 1575 Gian Galeazzo Sanseverino, membro del consiglio reale, già assolto dal Sant’Uffizio Il saggio di Gigliola Fragnito ricostruisce gli anni della Notte di San Bartolomeo ...Il commissario Botteghi è tornato in una nuova avventura che aspettavo da tempo e anche questa volta non mi ha delusa. Ne I Delitti di Livorno - Il commissario Botteghi e l’omicidio del barone Corridi ...