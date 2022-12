GdS – Juve | Di Maria | Paredes e Rabiot in finale Mondiale Ma quale futuro?

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) 2022-12-16 08:57:20 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il francese è stato tra gli uomini più importanti di Allegri ma le sue richieste non si conciliano col contenimento dei costi. “El Fideo” ha il contratto in scadenza per tornare in patria, l’ex romanista è solo in prestito e finora non ha convinto Laavrà almeno un campione del mondo in squadra, ma prossimo ai saluti. La soddisfazione di aver tre giocatori che in Qatar sono giunti fino alla finalissima deve infatti fare i conti con le singolari situazioni contrattuali. Tra, Di, che saranno protagonisti nell’atteso match tra Argentina e Francia, i primi due sono legati al club bianconero fino al 30 giugno prossimo, il terzo dovrà invece convincere la dirigenza a dare seguito al riscatto del prestito ...