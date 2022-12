Cos’è il Qatargate in poche parole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022) Consi intende un’indagine della magistratura belga contro alcuni membri del parlamento Europeo rei di aver preso denaro dal Qatar per ammorbidire la posizione dell’UE nei confronti della Nazione mediorientale che ospita i Mondiali di calcio in corso. Il nome è liberamente ispirato allo scandalo Watergate che coinvolse nel 1974 l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Richard Nixon. Le dinamiche sono però differenti dato che in questo caso stiamo parlando di tangenti o, volgarmente parlando, “mazzette”. Molti esponenti della politica europea sono finiti nel mirino della magistratura e per loro sono scattate le manette. Se prima si è utilizzato il termine “rei” per dare una spiegazione a questa indagine, bisogna specificare che gli indagati hanno presunzione d’innocenza dunque non essendo condannati, prima di giudicarli colpevoli, sarà necessario ...