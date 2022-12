Che cosa non funziona nel calderone del welfare in Lombardia?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Frammentazione. Centralizzazione. Voucherizzazione. E impossibilità di fare un’analisi della spesa rispetto al fabbisogno dei cittadini. Sono queste in sintesi le patologie, alcune croniche, del complesso rompicapo delle politiche sociali della Regione. Infatti nessuno ha saputo dirci con certezza quale sia la cifra complessiva destinata alle politiche sociali. Non ce lo hanno detto per un semplice motivo: gli strumenti finanziari, tra fondi, piani e bandi messi a disposizione sono numerosi. Inoltre riuscire a distinguere il confine fra la spesa sociale e quella sanitaria nel piano socio-sanitario è un’impresa ardua anche per gli addetti ai lavori. “C’è una difficoltà oggettiva a creare un coordinamento sia fra i diversi assessorati, sia fra gli erogatori di risorse che vengono dallo stato o dall’Unione europea”, spiega Valentina Ghetti, autrice con ...