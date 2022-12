Basket | programma 13^ giornata Serie A2 2022 2023 | date | orari e tv

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 13^dellaA2di. Si chiude il girone di andata del campionato cadetto, e questo vuol dire che verranno definite anche le squadre che si contenderanno una posizione ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria. In particolare, con sei posti assegnati, gli ultimi due verranno contesi tra Milano e Torino nel Girone Verde, e tra Udine e Cividale nel Girone Rosso. Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre Forlì-Fortitudo Bologna sarà disponibile gratis, sia sulla suddetta piattaforma, sia su MS Channel, canale 814 di Sky, presente anche ...

OA Sport

...alle ore 18 l'Abc Solettificio Manetti torna nel proprio fortino per ospitare lo Scuola... Piperno inil 3 e 4 gennaio a Cecina. Una squadra che arriva a Castelfiorentino sulla scia di ...Ildel 13° turno ultimo d'andata girone Rosso Sabato 17 ore 21 Robur - Cermenate, Lissone ... La classifica del girone Rosso Robur Saronno, Nervianese 18;7 Laghi 16; Lissone, ... Calendario Serie A basket: orari partite 17-18 dicembre, dove vederle in tv, programma, streaming La gara contro la Moncada Energy Agrigento sarà l’ultima valida per il girone di andata del Campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone Verde, in programma al PalaMoncada di Porto Empedocle domenica ...Nell’ultima partita in programma in questo 2022, il Piacenza Basket Club riesce ad avere la meglio su una arcigna Sampolese col punteggio finale di 59-45. Inizio contratto e nervoso da entrambe le par ...