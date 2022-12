Aranova | furto in casa del compositore Riz Orolani | rubati i premi dell' artista scomparso

ilmessaggero.it

Ladri hanno rubato i premi ricevuti da Riz Ortolani durante un colpo messo a segno nella casa romana del compositore, scomparso nel 2014, ad Aranova, vicino Roma. La denuncia dell'accaduto arriva dalla figlia dell'artista, Rizia. "I ladri - scrive in un post su Facebook - hanno portato via premi in argento ricevuti, nel corso della sua ..."