Vive in una reggia di 26 stanze ma prende il reddito di cittadinanza Conte non commenta… video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La notizia, statene certi, non sarà commentata da Giuseppe, impegnato nella sua tournée in tutta Italia a fomentare il popolo deldicontro il governo Meloni o sosterrà la tesi della “mela marcia”. In questo caso, però, le mele sono d’oro perché l’ultimo “record”, si fa per dire, deldidiarriva da Lanciano, dove una donna incassava il sussidiondo in una “” di 26, che al marito costava duemila euro al mese. Ildiper i ricchi: che ne pensadelle 26? Il caso è semplice e inquietante. La moglie di un imprenditore è stata denunciata dalla Guardia di Finanza alla ...