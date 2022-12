Ucraina | Mattarella | ' impegno diplomazie per ristabilire pace giusta per progresso umanità'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il ristabilimento di unaè il mio auspicio per il futuro perché solo attraverso lal'potrà guardare al suo. A questo obiettivo dobbiamo lavorare tutti, ledi tutti i Paesi sono chiamate a uncomune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, concludendo il suo intervento in occasione dell'incontro con il Corpo diplomatico per lo scambio degli auguri natalizi.

