“Succede un casino” GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria nei guai | confessa tutto a Luca Onestini

(Di venerdì 16 dicembre 2022) GF Vip 7, resa dei conti in arrivo tra Antonella Fiordelisi e. Nel corso di una delle tante giornate trascorse al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si è confidata con la neo arrivata Milena Miconi e con Antonino Spinalbese e ha tirato una stoccata nei confronti di una vippona. “Una persona non mi deve venire a parlare o fare. Possiamo dire quello che vogliamo, ma è una forma di bullismo il fatto che tu dica ad un altro che non deve andare a parlare o fare. Io sono forte e non me ne frega un cavolo, ma fare così e coalizzarsi no”. Entrando nei dettagli, secondo la sua accusa, Micol Incorvaia avrebbe detto adTavassi che non deve più rivolgere la parola alla Fiordelisi. E da qui è partita la polemica. Una polemica che non sarà la sola. Ad annunciarlo aè stato ...

Fanpage.it

...a Woodstock E non torniamo più a casa Andiamo a vivere in motel Una vita in un weekend Che...ore come a Woodstock Senza di te non c'è più gusto Ti amo anche da distrutto Facciamofino a ...Proprio comealla protagonista della storia. Gianna una famiglia tutta sua non ce l'ha. E ... Uno splendido. THE CROWN 5 Prossima al 40esimo anniversario della sua ascesa al trono, la ... GF Vip, Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli che commenta ... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c01caf94-2834-6ea9-40e2-3f3d314618 ...Il presidente della Lega annuncia una serie di interventi nel sistema calcio: Sarà importante valorizzare i giovani.