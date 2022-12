Roma | crolla un albero sulla Cristoforo Colombo | traffico fermo e rallentamenti

(Di venerdì 16 dicembre 2022). Unè caduto, altezza Eur, provocando diversi disagi sul: al momento sono ancora in corso le operazioni per rimuovere l’arbusto e gli eventuali detriti lascati dal crollo, al fine di metter in sicurezza lo scorrimento veicolare. Il maltempo ae il pericolo degli alberi Il maltempo di questi ultimi giorni sta iniziando a sortire i propri effetti, soprattuttoviabilità, uno dei temi da sempre caldi della Capitale: ilveicolare è il primo a pagarne le conseguenze quando le condizioni meteorologiche iniziano a peggiorare non soltanto le piogge torrenziali che hanno bombardato il territorio, con ripercussioni anche sulle strade, ma anche alberi caduti che, complice anche il ...

Agenzia ANSA

- Questa mattina al liceo 'Pablo Picasso' di Pomezia, mentre studenti e studentesse facevano lezione, è crollato un muro esterno. "L'istituto derubrica il problema ad una 'questione esterna', ...Ennesimo caso di crollo in una scuola, stavolta avvenuto al liceo artistico e linguistico Pablo Picasso di Pomezia , in provincia di. Anche in questo caso si tratta di una tragedia sfiorata, visto che nessuno è rimasto ferito . Resta però l'amarezza e la preoccupazione degli studenti e dei docenti, che chiedono edifici sicuri . Maltempo: Roma, crolla un pino sulla Colombo, nessun ferito - Lazio La protesta della Rete Studenti Medi: "Nessuno si è fatto male, ma poteva andare diversamente. Chiediamo interventi subito per l'edilizia" ...Un grosso pino è crollato questa mattina in mezzo alla via Cristoforo Colombo, all'Eur: fortunamente in quel momento non passavano auto né moto, così nessuno è ...