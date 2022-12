Renzi e l' ossessione per il Pd | ' Se vuole vincere vada con la Moratti | con il M5s perderà'

Globalist.it

Matteoinsiste nella sua pratica quotidiana del provocare il Pd, con ogni mezzo e ogni pretesto. Stavolta, l'ex presidente del Consiglio si è scagliato contro i democratici a proposito dell'alleanza ...Una considerazione immediata: cheriesca a infilare tutti i suoi avversari politici in ogni ...una caratteristica che qualcuno registra come un talento ma che ha a che vedere più con l'L’ha scritto perfino il giornalista de Il Foglio Luciano Capone, non certo una penna avversa a Matteo Renzi e al cosiddetto Terzo polo: “Vedo molti vicini al Terzo Polo scatenarsi sulla vicenda del Qa ...Roma, 14 dic (Adnkronos) – "La capacità di condividere e vivere la vita vera e dare risposte. È il problema, tra i tanti che investono il Pd, che li precede tutti". Lo dice Walter Verini, senatore e t ...