Mauro Corona spiazza in studio | frasi a luci rosse | la reazione di Bianca Berlinguer

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La nuova puntata di Cartaha lasciato spazio a un altro momento di estrema ambiguità tra. Ancora una volta, la padrona di casa ha punzecchiato il suo ospite, ricevendo una risposta “a”: ecco cosa è andato in onda.ci hanno ormai abituato ai … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il Fatto Quotidiano

E qui si riapre il discorso candidatura di ' Bianchina ', come la chiama, alle prossime Regionali del Lazio proprio con il Movimento. Una candidatura che aleggia e non è mai stata ...Altro giro, altra puntata di CartaBianca e altra battuta piuttosto ambigua di, battuta rivolta a Bianca Berlinguer , la conduttrice del programma di Rai 3, il tutto nella puntata di martedì 13 dicembre. Come sempre, CartaBianca si apre con la copertina a tutto ... Mauro Corona a Bianca Berlinguer: “Ma saremo sdraiati o seduti” Se c’è qualcosa di immancabile a CartaBianca sono le battute (a volte “hot”) che si scambiano la conduttrice del programma Bianca Berlinguer e lo scrittore alpinista Mauro Corona. Berlinguer gioca spe ...Altro giro, altra puntata di CartaBianca e altra battuta piuttosto ambigua di Mauro Corona, battuta rivolta a Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma di Rai 3, il tutto nella puntata di marted ...