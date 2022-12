Lutto nel mondo del calcio | si è spento Sinisa Mihajlovic

leggo.it

Si è spento pochi minuti fa Sinisa Mihajlovic: l'allenatore ed ex calciatore da anni lottava con la leucemia Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare pochi minuti fa. L'ex calciatore di Sampdoria, Lazio e ...Sinia Mihajlovi è morto: calcio in. La notizia sconvolge i tifosi di tante squadre e in generale gli appassionati di calcio:corso degli ultimi anni, mentre sedeva sulla panchina del ... Il dramma della vigilessa Stefania, doppio lutto nel giro di mezz'ora: morti il padre e il compagno L'allenatore serbo combatteva contro la leucemia dal 2019 e aveva guidato il Bologna fino allo scorso settembre. Da calciatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Lazio, Inter e Roma ...Scarabeo “La scomparsa di Giovanni mi addolora particolarmente. Il mio amico Giovanni ha rappresentato per tutti noi l’impegno quotidiano nel giornalismo, appassionato e dedicato a far emergere sempre ...