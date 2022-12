Jolanda Renga aggredita | “sei brutta” | la risposta della figlia di Ambra sta facendo piangere i fan

Corriere della Sera

La primogenita di Francescoe Ambra Angiolini,, ha deciso di affidarsi a TikTok per raccontare il suo stato d'animo dopo i numerosi attacchi ricevuti. La 18enne si è poi rivolta a chi vive la sua stessa situazione: Tra i commenti al ...Lo sfogo dicontro gli hater: "Mi chiedo scusa per avervi dato importanza, non mi dirò più che sono brutta". La L'articolo, lo sfogo contro gli hater: "Non mi dirò più che sono brutta" ... Jolanda Renga: «Mi dico da sempre che sono brutta, ma il mio sogno non è essere bella o la sosia dei miei... “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori”. Così Jolanda Renga ha voluto rispondere ai commenti apparsi sotto a un video, in cui gli utenti giudicavano a ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, scende in campo contro il cyberbullismo con un video su TikTok in cui 'asfalta' i leoni da tastiera che ...