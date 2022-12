Iran | Mattarella | ferma condanna a chi soffoca voci dei giovani

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "In questi giorni si assiste a ripetuti, brutali, tentativi dire ledeiche manifestano pacificamente per chiedere libertà e maggiori spazi di partecipazione. Questi comportamenti ...

TGCOM

Il riferimento, senza però citarlo, è a quanto sta avvenendo in. "Si condanna da sé stesso uno ... collettivamente, questo fenomeno" ha aggiunto nel suo intervento. L'Unione Europea "...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando il Corpo diplomatico per lo scambio di auguri natalizi. Iran, Mattarella: si condanna da sé Stato che respinge e uccide suoi figli Il presidente della Repubblica durante il saluto al corpo diplomatico condanna "l'aggressione scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, ...Mattarella, in un messaggio inviato alla Presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, ha espresso piena soddisfazione in merito al Pnrr, ...