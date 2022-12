Guendalina Tavassi si espone su Edoardo e Micol | “Mai visto mio fratello così”

(Di venerdì 16 dicembre 2022)dopo il suo intervento nella casa del Grandenel mese di novembre dove ha salutato suoe ha avuto una iconica discussione con Antonella Fiordelisi, è tornata a parlare del GF Vip di cui è assidua spettatrice più che mai proprio per la presenza del. In una diretta Instagram,si è esposta chiaramente sul flirt traIncorvaia: "Io comunquenon l'ho maipreso. Sempre appiccicati, baci, cose, quando lui odia le coppie che stanno sempre appiccicate. Quando esce cena a sei con Clizia e Paolo.è veramente preso da lei ma è solo tanto insicuro. E ha bisogno di ...

Isa e Chia

commenta la relazione del fratello Edoardo con Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip.Ma cosa c'è tra loro A parlare in queste ore è stata(video in apertura). Edoardopreso da Micol Incorvaia: parlaSecondo, il fratello ... Guendalina Tavassi commenta il rapporto tra suo fratello e Micol Incorvaia Guendalina Tavassi è una spettatrice attenta di questo Grande Fratello Vip 7. Sicuramente per la presenza del fratello, Edoardo, con cui ...Aria di crisi al GF Vip tra Micol ed Edoardo Tavassi. Dopo che il fratello di Guendalina è andato a sfogarsi con Antonella Fiordelisi, la Incorvaia se l’è presa non… Leggi ...