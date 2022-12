Francia | cinque bambini morti in un incendio a Vaulx-en-Velin – Il video

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dieci persone sono morte, tra cui, e quattordici sono rimaste ferite a causa di unscoppiato in un palazzo a-en-, nei pressi di Lione. La prefettura francese fa sapere che quattro feriti versano in gravi condizioni. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le tre di notte e hanno richiesto l’intervento di quasi 170 pompieri. L’origine è «sconosciuta». Ora sarebbe stato spento. Due vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante l’intervento. Le fiamme sono partite dal piano terra per propagarsi al piano superiore. December 16, 2022 su Open Leggi anche: Brasile, i seguaci di Bolsonaro danno l’assalto al quartier generale della polizia. Incendiati bus e auto – IlMosca, gigantesconel centro ...

Francia, cinque bambini morti in un incendio a Vaulx-en-Velin - Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, in un mega incendio scoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione. Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, e quattordici sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un palazzo a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione. Lo ha riferito la prefettura francese.