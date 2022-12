Tragedia nella notte a Mercogliano | 49enne muore investito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –. Undel Ghana è statoda una vettura che, dopo il sinistro, non si è fermata. L’uomo ben noto in zona spesso frequentava Torrette di. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Le forze dell’ordine lavorano per risalire all’identità del pirata della strada sono state affidate alla Questura di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it.