Spinalbese conferma la sua uscita dal GF Vip | come mai abbandonerà momentaneamente

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La scorsa settimana Antoninoè tornato a parlare della sua cisti ed ha rivelato ai compagni di dover abbandonarela casa del GF Vip. L’ex di Belen Rodriguez dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento e poi prima di rientrare sarà costretto a fare la classica quarantena di 5 giorni. Martedì notte i vipponi in giardino parlavano delle feste in arrivo ehato che presto dovrà uscire per l’operazione: “Se c’arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Em sì e…“. La regia però ha tolto subito l’audio e dopo ha cambiato inquadratura. Ginevra menciona la operación de Antonino y enseguida Censura #Gfvip — HisFavMorena (@SandraM25099345) December 14, 2022e le parole su sua figlia Luna Marì. “Sono quasi ...