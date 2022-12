Smartphone d' oro | Comune di Arezzo sul podio d' Italia - Cronaca - lanazione it

L'assessore Manneschi: "Grande soddisfazione per il successo del progetto 'Nonni digitali'. Un riconoscimento importante che premia l'impegno dell'Amministrazione nell'innovazione ...... titanio e. L'elemento di arredo che contraddistingue la nuova collezione è senza dubbio la ...alla luce integrata e che può essere comandata da un telecomando o dall'app del proprio. Il ...L'assessore Manneschi: “Grande soddisfazione per il successo del progetto 'Nonni digitali'. Un riconoscimento importante che premia l'impegno dell'Amministrazione nell'innovazione digitale” ...Smartphone d'oro, realizzato in vetro soffiato dai maestri vetrai di Murano, assegnato alla Camera di Commercio delle Marche per la Comunicazione dei Servizi pubblici. Il cortometraggio. (ANSA) ...