Oms | lo studio sul Covid 19 fa rabbrividire | quanti esseri umani non sarebbero morti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Quante sono lein eccesso causate dalla pandemia in questi due anni: cosa sarebbe accaduto se ilnon fosse arrivato? I dati lasciano senza parole. Sulla rivista Nature è apparso unodell'organizzazione Mondiale della Sanità riguardo lein eccesso causate tra il 2020 e il 2021 dalla pandemia che ha stravolto il mondo. Sembra ieri quando in tutti i Paesi l'unica regola era quella di evitare contatti e non uscire di casa. La situazione sanitaria è poi degenerata nei mesi successivi e in Italia è ancora viva l'immagine delle bare della provincia di Bergamo trasportate dall'ospedale al cimitero. La pandemia non ha solo scosso le coscienze di tutti ma ha ribaltato la situazione economica di moltissimi paesi del mondo facendo luce sul tasso di povertà e sulle debolezze dei sistemi sanitari a ...