Napoli | il Museo Darwin-Dohrn compie un anno | boom di visitatori

Il(DaDoM), il centro scientifico-culturale della Stazione Zoologica Anton, spegne la sua prima candelina. Singolare esempio in Italia didedicato alla divulgazione scientifica sull'ambiente marino e sensibilizzazione culturale sulla "risorsa mare", nel corso di questoilha registrato un grande successo di pubblico. Da giugno 2021, in particolare, data di inaugurazione dell'Aquarium, le strutture della Stazione Zoologica aperte al pubblico sono state visitate da 134.000 persone. Di queste, circa il 10 % (e cioè 13.427 persone) ha visitato il DaDoM per approfondire le tematiche di ecologia ed evoluzione della vita marina. Ed è proprio il consolidamento nel tempo del ruolo che l'Ente ha sul territorio ...