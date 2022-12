Baronissi | in due pestano la mamma indifesa | arrestati due gemelli

SudTv

I Carabinieri della Stazione di Baronissi hanno arrestato 2 fratelli gemelli, 17enni, per tentata estorsione alla madre che avrebbero, ripetutamente, minacciato e percosso per farsi consegnare il denaro necessario all'acquisto di droga.