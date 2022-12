Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 15 dicembre 2022 | Trono Classico e Over

(Di giovedì 15 dicembre 2022), 15è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 15, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diMario ha ribadito il proprio interesse nei confronti di Gemma ma vuole prendersi del tempo per capire se il loro rapporto ha un futuro oppure no. Gemma è ancora piuttosto irritata dal comportamento dell’uomo. Riccardo ha cercato un chiarimento con Gloria ...

Nella prossima puntata die Donne, cosa accadrà Analizziamo le recenti vicende della trasmissione, che hanno visto la presenza in studio ...Ma chi saranno i nuovi concorrent i Sembra che prima di Natale entrerà in casa Davide Donadei , discusso ex tronista die Donne che recentemente è stato al centro dei pettegolezzi per la fine ...Anche oggi, come ogni pomeriggio, andrà in onda una nuova puntata diUomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale ...Grandi colpi di scena sono previsti nel corso della puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 15 dicembre su Canale 5.