Ali Spice | morta a 21 anni la star di Tik Tok | lo scontro in auto con una vettura che viaggiava contromano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lutto nel mondo di TikTok. È deceduta in un incidente stradale a soli 21ladel social cinese, Ali. Loè avvenuto in Florida lungo la State Road 44. Alexandra Dulin, da tutti conosciuta come Ali, si trovava con due sue amici in macchina quando una Toyota Tacoma è arrivata. Loè costat0 la vita ad Ali e i suoi due amici, di 22 e 25. Il padre di Dulin ha raccontato che, prima di sapere quanto accaduto, ha sentito al telefono alcuni amici della figlia: “Mentre ero al telefono con loro, è suonato il campanello e c’era un agente della polizia e in quel momento siamo crollati tutti“, ha detto James Dulin. Il proprietario del Toyota è ancora ricercato e sono state aperte delle indagini riguardo la morte ...

