Corriere TV

È più basso di quasi 7rispetto al precedente detentore del titolo, il 36enne colombiano ... Afshin, che fa fatica persino ad usare un telefono cellulare, perché troppo pesante per, non ...Classe 1999, deve lavorare sui movimenti in fase difensiva, ma ha(183) e gamba per ... In passato era stato seguito dalla Juventus che invedeva alcune caratteristiche di Cuadrado. In ... 65,24 centimetri: è lui l’uomo più piccolo del mondo Il ventenne iraniano Afshin Esmaeil Ghaderzadeh è l'uomo più piccolo del mondo, entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati ...Convalidato il fermo, l'uomo resta in carcere. Nessun segno di pentimento nelle sue parole. Il giudice: "Se rimesso in libertà non desisterebbe da ulteriori condotte violente e sanguinarie". L'assalto ...