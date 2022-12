Vialli | sospendo i miei impegni | devo curarmi 

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, iprofessionali presenti e futuri". Gianluca, capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall'inizio delle qualificazioni all'Europeo 2024.

La scoperta della malattia e la dedica alle figlie: "Voglio portarle all'altare" Nei mesi successivi alla scoperta del tumore,, ospite a "Che Tempo che fa" da Fabio Fazio, parlò degli ..."L'obiettivo " ha proseguito, da qualche anno in lotta con un tumore al pancreas " è quello di utilizzare tutte le energie psico - fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della ...L'ex centravanti cremonese è impegnato infatti in una strenua lotta contro il cancro, che lo aveva già colpito al pancreas nel 2017.Il capo delegazione degli Azzurri ha annunciato alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare. "L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo".