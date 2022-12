Un profugo su ogni autobus

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) I numeri non fanno sempre lo stesso effetto, bisogna riuscire a immaginarli. Dire 77, ad esempio, è tutto e niente. Ma dire 77 persone, paragonarle a unpieno, ma non affollato all’inverosimile come un barcone, è un’altra cosa. Riuscire a figurarsi che oggi nel mondo insu 77 persone ce n’è una rifugiata, perché nel mondo i rifugiati sono 103 milioni, aiuta a farsi un’idea. Diversa dagli slogan a vanvera di certuni politici. Il numero è indicato nel Report 2022 sul Diritto d’asilo della Fondazione Migrantes, organismo della Cei. L’altro dato che dovrebbe essere sufficiente per smontare le frasi fatte sui porti chiusi è che il numero delle persone in fuga dalla propria terra è raddoppiato in dieci anni, una crescita enorme e rapida. No, non è il migliore dei mondi possibili. Poi si può aggiungere che l’Ue è stata in ...