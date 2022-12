Gazzetta del Sud

Incidente autonomo anella via Nazionale Umberto I. Una Fiat Panta si è ribaltata dopo essersi scontrata con una Renault Clio, che a quanto era in sosta. Alla guida un ragazzo. Ferita anche una donna . Sul posto ...Una donna rimasta dentro la propriainvasa dal fango a Terme Vigliatore è stata soccorsa così ... Ae Milazzo soccorse decine di automobilisti: strade allagate, tombini saltati, frane, ... Spadafora, auto si ribalta in via Nazionale. Feriti due ragazzi Incidente autonomo a Spadafora nella via Nazionale Umberto I. Una Fiat Panta si è ribaltata dopo essersi scontrata con una Renault Clio, che a quanto era in ...Spadafora – Due nuovissimi mezzi per il Comune di Spadafora. Si tratta di una Fiat Panda e di una bicicletta elettrica che andranno a corredare i mezzi già in possesso del comune. Entrambi sono stati ...