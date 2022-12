Pogba quando torna? La data definitiva dopo l’infortunio gravissimo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Infortunatosi prima dell’inizio della stagione, oracorre verso il ritorno e la Juventus sogna una grande stagione. LaPresseLa Juventus, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha portato alla corte di Allegri un giocatore come. Il centrocampista, forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e con la possibilità di portare un numero importante di gol e assist, arrivava con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo dei bianconeri. Obiettivo, al momento, non raggiunto a causa di un problema fisico che ha impedito al giocatore di fare il suo esordio. Le cose, però, sembrano stare per cambiare. L’assenza di, in questa prima parte di stagione, si è fatta sentire; la Juventus, prima di passare al 3-5-2, ha mostrato diversi problemi a centrocampo. Una serie di difficoltà che potrebbero terminare già a gennaio. Il ...

In particolare si sofferma sui dubbi legati al recupero diFabio Ravezzani . Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Tutti i giocatori della Juvehanno un ...Più che il pronostico suriuscirà a fare il suo secondo debutto in maglia bianconera, in questa fase è più utile individuare il momento in cui non potrà non esserci: ecco perché l'inizio ...Intervenuto a "TMW Radio", Xavier Jacobelli si sofferma anche a parlare delle condizioni fisiche di Paul Pogba, e della preoccupazione della Juve per il francese: "Pogba continua ...Il rientro di Paul Pogba in pianta stabile alla Juventus potrebbe nuovamente slittare e Cherubini starebbe pensando di bloccare McKennie ...