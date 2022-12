Mondiali 2022 | Francia-Marocco 2-0 | la semifinale in diretta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) –in campo per la secondadeidi Qatar. Chi vince affronta l’Argentina in finale domenica 18 dicembre. LA PARTITA – Pronti, via e lapassa in vantaggio. Azione prolungata nell’area del, Mbappé sbatte contro i difensori ma la palla arriva nella zona di Theo Hernandez. L’esterno del Milan si coordina e con una splendida sforbiciata fa centro: 1-0 al 5?. Ilprova ad assorbire il colpo, ma fatica tremendamente a superare il pressing dei bleus, aggressivi anche dopo il vantaggio. Appena la selezione africana prova ad alzare il baricentro, si scopre e rischia grosso. Al 17? Giroud si invola verso la porta di Bounou e colpisce il palo. Ilballa dietro e ...

Se il giocatore del Valladolid avesse segnato sarebbe stato una deja vu con la finale deidi Germania 2006. Infatti nel match tra Italia e Francia Marco Materazzi causò il rigore (fallo su ...Dal principio il presidente francese, per dribblare le critiche, si è salvato in corner spiegando all'inizio dei"che non bisogna politicizzare lo sport" e che "questi temi andavano posti al ...Il difensore che aveva favorito il gol dei Bleus si è visto respingere dal palo il tiro del possibile pari DOHA (Marocco) - Sul finire del primo tempo della s emifinale dei Mondiali 2022 tra Francia e ...Il gol di Theo Hernandez in Francia-Marocco prosegue una tradizione che dura in semifinale dal 1966 per i calciatori della Serie A. Theo Hernandez ha aperto le marcature in Francia-Marocco e per la Se ...