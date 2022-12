Agenzia ANSA

E'alle risorse per trovare le coperture alle modifiche della. Tra le ipotesi, a quanto si apprende, spunta anche quella di una nuova stretta sul Reddito di cittadinanza. Il governo ...È questo infatti il contenuto di un emendamento alladepositato in Commissione Bilancio ...della fauna selvatica (ad esempio per motivi sanitari) anche nelle zone vietate alla. Al ... Manovra: caccia a risorse, ipotesi nuova stretta sul Reddito - Economia E' caccia alle risorse per trovare le coperture alle modifiche della manovra. Tra le ipotesi, a quanto si apprende, spunta anche quella di una nuova stretta sul Reddito di cittadinanza. (ANSA) ...Due emendamenti alla manovra e il trasferimento della delega sull'attività venatoria aprono ai meloniani un bacino di consenso non indifferente: circa un ...