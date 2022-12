Manovra 2023 | governo lavora a ritocchi | maxi emendamento atteso giovedì

Sky Tg24

Modifiche in arrivo sulladi bilancio con il maxi emendamento del governo atteso per giovedì. La riformulazione delle norme in bilico mira a sciogliere i nodi sul tavolo e procedere spediti all'esame in commissione ...Ora la direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il. News correlate Italia in ..., corsa contro il tempo. Addio al bonus 18/enni, fondi per l'editoria Sono 3104 gli ... Manovra, ritocchi in vista. ll governo difende stop al Pos Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Giunta approva la manovra: alla sanità gran parte delle risorse. I fondi liberi da vincoli ammontano a 773 milioni ...