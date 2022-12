L’annuncio di Gianluca Vialli | “Sospendo gli impegni con l’Italia per superare questa fase della malattia”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Niente Italia per, che ha bisogno di concentrare tutte le energie nella sua battaglia contro ladel capo delegazione degli Azzurri arriva all’improvviso, a un’anno e mezzo di distanza dalla cavalcati agli Europei in cui era stato fondamentale protagonista del successosquadra allenata dal ct Roberto Mancini. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i mieiprofessionali presenti e futuri”, si legge nella comunicazione alla Figc.sarà assente in occasione delle prossime gareNazionale, attesa nel 2023 con l’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024. “L’obiettivo – prosegue ...

