(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La salute sessuale e la salute riproduttiva sono il ‘canarino nella miniera’, cioè quel segnale che avvisa che qualcosa non va nel sistema corpo o nel sistema ambiente e nell’interazione corpo-ambiente. Lo stile di vita – così importante nel prevenire le malattie croniche non trasmissibili, le malattie oncologiche, le malattie metaboliche, le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie – in realtà trova proprio nella disfunzione sessuale e nella disfunzione riproduttiva il suo precursore, il suo inizio e l’avviso che qualcosa per l’appunto non va”. Così Emmanuele Jannini, presidente dell’Accademia italiana della salute della coppia e professore ordinario di Medicina dellatà dell’Università Tor Vergata di Roma, intervenendo a margine del Congresso SIAMomicS, organizzato dalla Società italiana di andrologia e medicina della ...

Tiscali Notizie

"La salute sessuale e la salute riproduttiva sono il 'canarino nella miniera', cioè quel segnale che avvisa che qualcosa non va nel sistema corpo o nel sistema ambiente e nell'interazione corpo - ...... con la questione price cap non risolta e ildella presidente del Consiglio che, se l'Ue non ...rischio in quanto significa che la Fed potrebbe essere un passo avanti verso l'interruzione... Il monito degli esperti, 'disfunzioni sessuali spia di altre malattie' Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) – “La salute sessuale e la salute riproduttiva sono il ‘canarino nella miniera’, cioè quel segnale che avvisa che qualcosa non va nel sistema corpo o nel sistema ambie ...L’atto della disobbedienza civile ha avuto come teatro il ponte che collega Venezia con la terraferma, già in tilt a causa di un incidente tra ...