(Di mercoledì 14 dicembre 2022) MADRID () - Cristianocontinua a far parlare di sé. Reducecocente eliminazione con il 'suo' Portogallo ai quarti di finale del Mondiale qatariota , il fuoriclasse sta vivendo ...

Corriere dello Sport

MADRID () - Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. Reducecocente eliminazione con il 'suo' Portogallo ai quarti di finale del Mondiale qatariota , il fuoriclasse sta vivendo settimane ...Sul fronte europeo, dopo il rallentamento del'inflazione tedesca a novembre, inl'è ... oltre che sui tassi, sulle linee guida per la riduzione del portafoglio di obbligazioni detenute... Dalla Spagna: Ronaldo si allena col Real. Ma c'è un motivo Secondo il sito specializzato 'Revelo' il fuoriclasse di Funchal si starebbe allenando a Valdebebas, la casa dei 'Blancos': il retroscena ...Molti l’hanno descritta come la possibile rivincita dei colonizzati sui colonizzatori, ma le cose sono più complicate di così: anche il Marocco oggi colonizza.