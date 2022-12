Ultime Notizie – Duplice omicidio a Racalmuto Agrigento | uccisi a coltellate marito e moglie

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una coppia è stata uccisa a. I cadaveri dei due coniugi sono stati trovati nel loro appartamento in contrada Stazzone. Sulla scena del delitto c’era molto sangue. I Carabinieri hanno fermato Salvatore Sedita, 34 anni, figlio delle vittime, Giuseppe Sedita e Rosa Sardo. Il giovane è accusato di. E’ in corso l’interrogatorio in caserma. A scoprire i corpi della coppia è stata la figlia che da ore non riusciva a contattare i genitori. Quindi, si è recata a casa dei genitori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

