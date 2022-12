Sky | Modugno | Ciò che mi impressiona di Raspadori non è il suo talento | ma la disponibilità che sta mostrando

(Di martedì 13 dicembre 2022) Francesco,giornalista di Sky Sport,ha parlato a Radio Goal,su Radio Kiss Kiss Napoli,ecco le sue parole : " Ciò che mi hato dinon è il suo, ma la grandeche stail ragazzo. Gioca ovunque, corre all’indietro per rincorrere un giocatore ed aiutare in difesa. Poi ci sono i gol che ha siglato bellissimi. Questache è di, ma di tutti. Quello midel Napoli è questo, sono tutti disponibili a darsi una mano e sacrificarsi”.

Sky Tg24

Francescoè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: ...... Marco PAROLO Miglior Giornalista bordocampo Uomo: FrancescoMiglior Giornalista bordocampo ... Calciomercato l'Originale Miglior Rubrica sportiva TV: Goal Deejay Miglior TG sportivo:Sport ... Auto contro bus: tre giovani morti in incidente stradale a Modugno. Due feriti gravi Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha parlato di Giacomo Raspadori ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dura ...