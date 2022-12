Serigrafie di Banksy in vendita per l’Ucraina

Arte Magazine

Fino al 15 gennaio 2023 sarà in esposizione una selezione ditra le più conosciute e simboliche di uno degli artisti più apprezzati del nostro secolo. "a Teramo non è una mostra ...Fino al 15 gennaio 2023 sarà in esposizione una selezione ditra le più conosciute e simboliche di. La mostra dal titolo "a Teramo - An Unauthorized Exhibition" è stata presentata a L'Arca, Laboratorio di arti contemporanee, in Largo ... Banksy, in vendita 50 serigrafie a sostegno dell’Ucraina Le 50 serigrafie di Banksy raffigurano un topo su una scatola. Il ricavato andrà a Legacy of War Foundation per aiutare l'Ucraina.Giovedì 15 dicembre alle ore 16.30 conferenza stampa/preview mostra “Banksy. Realismo Capitalista. An Unauthorized Exibition” ...