Wired Italia

La Russia sta invece sviluppando l'ormai noto 3M22 Zircon, uncruiseche, secondo la propaganda di Putin, raggiungerebbe una velocità di 9 Mach con una gittata di 1000 chilometri. ...Si tratta di un velivolo in grado di lanciare ilKinzhal. La contraerea ucraina non è in grado di intercettarlo. La guerra continua, insomma. Per gli analisti militari, l'inverno ... Missile ipersonico, gli Usa lo lanciano per la prima volta da un aereo La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno condotto con successo il primo test di un missile ipersonico lanciato dall’aria, come ha confermato l’aeronautica militare, dopo diverse battute d’arresto del ...Un allarme aereo su larga scala è stato annunciato in tutta l’Ucraina dopo che aerei da guerra sono decollati dalla ...