Messi-Alvarez fanno volare l’Argentina | 3-0 alla Croazia | è in finale dei Mondiali! | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 dicembre 2022) 2022-12-13 23:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Alea iacta est, il dado è tratto. Da questa sera conosciamo il nome della prima finalista dei Mondiali in Qatar, che domenica alle 16 allo Stadio Iconico di Lusail affronterà la vincente dell’altra semitra Francia e Marocco, in programma domani sera: alle 20 è andata in scena la prima semi, nel medesimo impianto dell’ultimo atto, condi Lionel Scaloni che sconfigge nettamente per 3-0 ladi Ante Dalic, nella sfida tra i due numeri 10 forse più rappresentativi degli ultimi anni, i capitani e Palloni d’Oro Lionele Luka Modric, all’ultima occasione di vincere la massima competizione per, e tra due delle ultime quattro finaliste dei precedenti Mondiali. Trionfo ...