“Lì ci sono i drogati” Daniela Santanché choc | ecco di chi parla Polemica sulle sue parole

(Di martedì 13 dicembre 2022) Intervenuta all’Assemblea di Confesercenti, la ministra del Turismoha bocciato il reddito di cittadinanza spiegando che la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà ha fatto “perdere al turismo 250.000 posti di lavoro e 6,3 miliardi di fatturato”. “Il reddito di cittadinanza, nella passata stagione, ha fatto perdere al turismo 250.000 posti di lavoro e 6,3 miliardi di fatturato. Quindi quando noi diciamo che combattiamo il reddito di cittadinanza non lo facciamo contro coloro che hanno bisogno, in fatto di solidarietà siamo in regola”. “Non vogliamo dare la paghetta di Stato ai nostri figli. Vogliamo dare lavoro”, ha detto. Leggi anche:Santanchè: età, altezza, peso, marito, figlio...

