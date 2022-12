Le conseguenze sul clima dell’esperimento Usa sulla fusione nucleare

(Di martedì 13 dicembre 2022) «Un’importante scoperta scientifica» verrà annunciata oggi, martedì 12 dicembre, dalla segretaria dell’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm. Le fonti ufficiali non hanno detto nient’altro, ma il contenuto dell’annuncio è già stato anticipato da diversi giornali: per la prima volta, un esperimento diha prodotto più energia di quella che è stata consumata durante il processo. Quello ottenuto dal Lawrence Livermore National Laboratory, un laboratorio del governo americano in California, è un risultato storico senza mezzi termini, che avvicina l’umanità – anche se rimangono ostacoli enormi – a una tecnologia che promette elettricità abbondante, stabile, priva di anidride carbonica e anche povera di scorie radioattive. Gli scienziati la inseguono dagli anni Cinquanta, tra più insuccessi che festeggiamenti. La ...

