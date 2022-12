Jimmy Page contro Robbie Williams per una recinzione da due milioni di sterline | è guerra tra i due vicini di casa a Londra

(Di martedì 13 dicembre 2022) Contesa tra. Nessuna rivalità musicale, né la presunzione di un confronto tra la rivoluzione rock dei Led Zeppelin, di cui il secondo è stato grande protagonista negli anni Settanta, e il fenomeno boyband che ha reso celebre il primo nell’ultimo decennio dello scorso secolo. I due,di, non sono in buoni rapporti da circa sette anni e, adesso, sembra che le tensioni stiano sfociando in una lite dai toni aspri. Ma andiamo con ordine. Nel lusso sfrenato del quartiere di Kensington e Chelsea, a, il chitarrista e il cantautore posseggono due proprietà confinanti.vive in una magione da 17,5di, acquistata nel 2013 e catalogata come edificio storico di ...

Pare, infatti, che Robbie Williams esiano di nuovo ai ferri corti perché l'ex Take That vorrebbe costruire una recinzione tra la sua proprietà di Londra e quella dell'ex chitarrista dei ...Un ulteriore motivo di tensione per i rapporti col vicino, quindi, che potrebbe opporsi anche questa volta. LE PRIME TENSIONI Già in passato aveva fatto di tutto per impedire al vicino di ...Robbie Williams contro Jimmy Page. Non stiamo però parlando del pop contro il rock, o confrontando il fenomeno boyband che attraverso i Take That ha dato la fama al primo negli anni Novanta, ...Le due star, che vivono a Londra, di nuovo ai ferri corti, in una faida che dura da sette anni. Questa volta a far discutere è il progetto di costruzione di una recinzione per garantire maggiore priva ...