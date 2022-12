Open

Alla Kaili sono stati sequestrati 750 mila euro in contanti, 600 mila nella valigiae 150 mila nelle borse di lusso che aveva in casa. Così come sono stati congelati tutti i suoi beni in ...Sulla questione suoGigi D'Alessio non ha rotto il silenzio e in tanti si chiedono se lo farà. Il padre del 23enne accusato di omicidio stradale per l'incidente di Alessandria: «Io e mio figlio minacciati di morte» «Era un padre assente ed è stato latitante anche dopo la morte del figlio: non si è presentato nemmeno al suo funerale». Il ricordo di Claudio Campiti è rimasto ...JERAGO CON ORAGO – Era stato denunciato, ma come sempre in questi casi, a poco era servito. E nonostante il divieto di avvicinamento all’abitazione della ragazza l’uomo, un 41enne di Jerago con Orago, ...